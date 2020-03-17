https://static.news.ru/photo/89a5323c-6813-11ea-9632-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоу «Россия, вперёд!», которое должно было состояться 29 марта в Москве, отменено из-за пандемии коронавируса.

На лёд должны были выйти прославленные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, золотой и серебряный призёры Олимпиады в Пхенчхане, а также чемпионка Европы Алёна Косторная. В Федерации фигурного катания России выразите сожаление из-за отмены шоу, но подвернулись, что здоровье зрителей и спортсменов важнее, передаёт «Спорт-Экспресс».

Как писал NEWS.ru ранее, празднование Дня космонавтики 12 апреля в 2020 году может не состояться из-за распространения коронавируса нового типа. Источник в космической отрасли сообщил, что массовые мероприятия с приездом гостей из-за рубежа планируется провести 4 октября.