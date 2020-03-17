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Представители РЖД сообщили о приостановке международных поездов между Россией и Казахстаном. Ограничение начнет действовать с 17 марта 2020 года и продлится до особых указаний. Причиной стал коронавирус.

В соответствии с уведомлением АО «НК Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование...