Празднование Дня космонавтики 12 апреля в 2020 году может не состояться из-за распространения коронавируса нового типа.
Источник в космической отрасли сообщил, что массовые мероприятия с приездом гостей из-за рубежа планируется провести 4 октября — в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли,
Как писал NEWS.ru ранее, организаторы перенесли церемонию вручения российской кинопремии «Ника». Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса. Изначально событие должно было состояться 29 марта, теперь его стоит ожидать только осенью.
Добавьте наши новости в избранные источники