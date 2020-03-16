https://static.news.ru/photo/f2d7242c-679b-11ea-9e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы перенесли церемонию вручения российской кинопремии «Ника». Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Изначально событие должно было состояться 29 марта, теперь его стоит ожидать только осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя премии Юлия Гусмана.

Мы обсуждали ситуацию с Андроном Кончаловским, высшим советом академии. Все пришли к выводу, что мы не можем рисковать. С нашими академиками, телевидением, прессой, гостями церемония проводится при участии 1,7 тыс. человек. Все мы надеемся, что осенью, в октябре, проведём церемонию, — сказал Гусман.

Как писал NEWS.ru, канадский цирк Cirque du Soleil решил перенести российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля в связи с пандемией COVID-19.