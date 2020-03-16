Канадский цирк Cirque du Soleil решил перенести российскую премьеру шоу Luzia с 19 марта на 23 апреля. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
О переносе мероприятия
В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве, которые распространяются и на массовые мероприятия, мы вынуждены внести изменения в график выступлений, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, организаторы концерта немецкой группы Scooter в Москве планируют ограничить количество зрителей. Это будет сделано согласно запрету мэрии на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с пандемией коронавируса.
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