https://static.news.ru/photo/681c91b2-639c-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Фото: images.de/Global Look Press

Организаторы концерта немецкой группы Scooter в Москве планируют ограничить количество зрителей. Это будет сделано согласно запрету мэрии на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Выступление артистов должно пройти 14 марта в клубе Adrenaline Stadium. О соблюдении ограничительного режима, введённого мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили организаторы гастролей РОО ФСО Спорт, передаёт ТАСС.

Концерт состоится. Количество человек на площадке не будет превышать 5 тыс. человек, согласно постановлению, — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка, где пройдёт мероприятие, умещает до семи тысяч человек. Scooter приедут в Россию в рамках тура God Save The Rave Tour. Они также выступят 12 марта в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу вспышки коронавируса.