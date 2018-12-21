Орсер поведал о разочаровании после проката Медведевой

https://news.ru/storage/news/65c9a4564285448e38d232629145c1c2/5866a29f-5efc-4fbd-9013-b405299fc926_850.jpg Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Брайан Орсер и Евгения Медведева

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву, поделился эмоциями после проката подопечной на чемпионате России в Саранске.

«У меня нет слов после разочаровывающего выступления. Мы останемся сильными и будем бороться. Нет абсолютно никаких оправданий этому результату», — сказал Орсер «360».

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение на двойном акселе. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Медведева обратилась к болельщикам после неудачи на ЧР, писал News.ru.