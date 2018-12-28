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Олимпийскую чемпионку Егорян призвали «спуститься на землю»

Яна Егорян (слева) Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Яна Егорян (слева)

спорт [ версия для печати ]

Генеральный менеджер сборной России по сабле Кристиан Бауэр заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 Яна Егорян могла бы защитить титул на Олимпиаде-2020 в Токио, но уже опоздала с началом подготовки.

«Сегодня Егорян постоянно либо в „Фейсбуке“, либо в „Инстаграме“, либо на дискотеке. Я не осуждаю, просто, пожалуй, наступило время определиться», — приводит слова Бауэра «Команда России».

По его словам, он потерял контакт со спортсменкой сразу после Олимпиады, она не тренировалась «три или четыре месяца, проводила время так, как считает нужным».

Генменеджер добавил, что он не знает, какая сейчас мотивация у Егорян, так как спортсменка очень сильно изменилась и для полноценного возвращения в спорт «ей нужно спуститься с небес на землю».

«Мне кажется, Егорян находится на неправильном пути. Возможно, уже слишком поздно (начинать подготовку к Олимпиаде. — Ред.). Возможно, она опоздала. Но в сборной есть сильные спортсменки», — сказал генменеджер.

Ранее Егорян заявила, что не смогла бы работать детским тренером. По словам 24-летней фехтовальщицы, она преклоняется перед теми, кто воспитывает начинающих спортсменов.


#фехтование #ЯнаЕгорян
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