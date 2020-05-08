Олимпийский чемпион посоветовал Трусовой забыть о соцсетях на полгода

https://static.news.ru/photo/6d6d7922-928d-11ea-95d4-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал уход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Он посоветовал спортсменке забыть на время о соцсетях и сосредоточиться на тренировках.

Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать, закрыть комментарии. Не обращать внимания на негатив, работать, — цитирует чемпиона «Матч ТВ».

Траньков назвал Трусову уникальной спортсменкой, но при этом отметил, что ей необходимо подтянуть своё катание. По его мнению, если она будет усердно работать, то сможет «выстрелить» на ближайших стартах.

Спортсмен добавил, что уход Трусовой от Тутберидзе удивил его. При этом он отметил, что не видит в этом никакого предательства.

О переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко стало известно 6 мая. Как писал NEWS.ru, тот заявил, что работа со спортсменкой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По словам Плющенко, для фигуристки уже составляются программы, подбирается музыка.