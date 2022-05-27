Не Zдаёмся: как российский гимнаст Куляк продолжает отстаивать свою правду Вышедший на награждение с буквой Z на груди гимнаст дисквалифицирован на год, но медаль возвращать не хочет

Иван Куляк / Фото Егор Алеев/ТАСС

Страсти вокруг российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на награждение по итогам этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на груди, не утихают. За перформанс спортсмена дисквалифицировали на год и обязали вернуть бронзовую медаль со злосчастных соревнований, однако гимнаст не сдаётся и планирует биться до последнего. Рассказываем о новых подробностях скандальной ситуации.

Банный день

Дисквалификацию сроком на один год Куляк получил по решению Фонда гимнастической этики (GEF). Там решили, что спортсмен своими действиями нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент Международной федерации гимнастики (FIG). Помимо отстранения, Куляка обязали вернуть бронзовую медаль и скромные 500 долларов призовых за её завоевание.

При этом к главе российской делегации Валентине Родионенко и тренеру Игорю Калабушкину претензий у FIG не возникло. В организации посчитали, что гимнаст действовал в одиночку, не согласовав акцию с руководством.

В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) оперативно отреагировали на вынесенный вердикт, предсказуемо заявив, что не согласны с дисквалификацией Куляка. Там также допустили подачу апелляции.

Иван Куляк sportgymrus.ru

Полное решение по Куляку мы получили. Причём год дисквалификации Ване неоднозначный. Отстранение будет действовать ещё полгода после окончания санкций в отношении нашей сборной. То есть календарно дисквалификация Вани может растянуться больше чем на год. Это несправедливо, — рассказал глава ФСГР Василий Титов.

Не отдам

Титов также заявил, что Куляк не будет возвращать медаль, так как она была завоёвана в честной борьбе, и нанесение на костюм буквы Z на награждение никак не помогло россиянину показать высокий результат. При этом глава ФГСР подчеркнул, что медаль всё же могут вернуть после рассмотрения апелляции. Что будет с 500 долларами за бронзовую медаль — Титов не уточнил.

О ситуации также высказался представляющий Азербайджан гимнаст Иван Тихонов, который в Дохе стал четвёртым и по регламенту должен получить принадлежащую Куляку бронзовую медаль.

Если Куляк в итоге будет лишён этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря. На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трёх снарядах, где выступил ровно. Теперь могу спокойно ехать на чемпионат мира, — заявил Тихонов.

Мировое первенство состоится в конце октября — начале ноября этого года. Куляка, как и других российских гимнастов, на турнире не будет с большой долей вероятности.

Патриотичный антураж

После знаменитой церемонии награждения Куляк сделал всё, чтобы получить максимальный срок дисквалификации. Понятно, что никакой вины он за собой не чувствует, но извинения, пусть даже максимально неискренние, точно помогли бы делу. Кроме того, Куляк 18 марта принял участие в скандальном митинге-концерте в «Лужниках», который был до последней молекулы пропитан политикой. Куляк был там не единственным спортсменом, некоторым его коллегам стало тут же «прилетать» от иностранных атлетов и международных организаций. Стало сразу понятно, что теперь гимнаст точно будет сурово наказан.

Ещё одна интересная деталь: на мероприятии в «Лужниках» Куляк появился с неизвестной медалью на груди. Лента, на которой висела награда, очень напоминала ту, на которую вешали медали с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанйеро. Интересно то, что шесть лет назад Куляку было 14 и он не выступал на Играх. На эту деталь обратили внимание несколько иностранных спортсменов, но никакого объяснения от Куляка так и не последовало.

Учитывая поведение Куляка, можно порадоваться тому, что он не получил пожизненную дисквалификацию. В любом случае и его партнёры по сборной пока находятся в такой же печальной ситуации и не могут выступать на международных соревнованиях.