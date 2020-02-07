https://static.news.ru/photo/cb36a288-4989-11ea-b67a-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что готов выслушивать конструктивную критику.

Я готов с вами работать и выслушивать конструктивную критику. Если что-то не нравится, предлагайте, как сделать лучше, — сказал глава ведомства на встрече с членами Общественного совета при Министерстве спорта России.

Также он добавил, что наступает время реформ, в спорте большие инвестиции и внимание президента России Владимира Путина к спорту «как никогда сильное» и нужно использовать эти ресурсы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Матыцин провёл первую встречу с членами Общественного совета при Министерстве спорта, где пообещал, что его ведомство будет открытым и доверительным.