Министр спорта РФ Олег Матыцин провёл первую встречу с членами Общественного совета при Министерстве спорта России, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Глава ведомства пообещал продолжать активное сотрудничество с советом и сделал особый акцент на открытости и доверии.
Наша основная задача — открытость политики. Главное, чтобы наши программы были как можно больше привязаны к жизни и давали результаты. Люди должны видеть не только стратегию, а понимать, для чего мы её принимаем. Совет создан, чтобы слышать ваше мнение при принятии решений, — сказал Матыцин во время вступительного слова.
Министр также отметил важность работы в регионах и создания максимально комфортных условий для развития программ.
Мы находимся на этапе подготовки Стратегии-2030. Основная цель — здоровье наших детей, рост среднего возраста населения, повышение демографии. Я обещаю, что стиль работы будет открытым и доверительным, — заключил Матыцин.
Ранее Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), писал NEWS.ru.
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