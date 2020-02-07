Глава ведомства пообещал продолжать активное сотрудничество с советом и сделал особый акцент на открытости и доверии.

Наша основная задача — открытость политики. Главное, чтобы наши программы были как можно больше привязаны к жизни и давали результаты. Люди должны видеть не только стратегию, а понимать, для чего мы её принимаем. Совет создан, чтобы слышать ваше мнение при принятии решений, — сказал Матыцин во время вступительного слова.