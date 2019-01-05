Марадона оказался в клинике из-за кровотечения в желудке

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Диего Марадона

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1986 года Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе. Во время планового обследования в клинике «Оливос» у него обнаружили кровотечение в желудке.

В самое ближайшее время 58-летнему аргентинцу проведут эндоскопию для выявления причин кровотечения. В частной клинике Марадона находится вместе с семьёй, сообщает агентство Telam.

Обследование проходило перед поездкой аргентинца в Мексику, где он должен возобновить руководство клубом «Дорадос».

Ранее News.ru сообщал, что Марадона не спешил появляться в расположении команды «Дорадос», в которой занимает должность главного тренера. 26 декабря клуб должен был приступить к предсезонной подготовке под руководством аргентинца, но тренировочным процессом начал руководить тренер по физической подготовке.