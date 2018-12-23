Логинов заставил забыть о Шипулине

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Александр Логинов

Россиянин уступает в общем зачёте Кубка мира по биатлону лишь Йоханнесу Бё

Антирекорд Бабикова и позитивное мышление Поварницына, серебряный Логинов и ода всепрощения победителям, решение Шипулина и тень на плетень Драчёва, оправдания Старых и стойкость Васнецовой — News.ru подводит итоги заключительного в этом году этапа Кубка мира по биатлону.

Бабиков

Вот результат Бабикова в Нове-Место всех и рассудил. До старта в Чехии Антон ходил чуть ли не в спасителях русского биатлона. И на эстафету в Хохфильцене его нужно было срочно привлекать, наплевав на интересы самого спортсмена. И уроженец Уфы, по заверению трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, сильнее Малышко, чего уж говорить о Слепове и Латыпове.

Основания так думать были — на этапах Кубка IBU Бабиков выиграл золото и два серебра. Но в спринтерской гонке в Нове-Место он занял 80-е место, установив свой антирекорд на Кубках мира. Предыдущий был показан здесь же, но три года назад. Тогда Антон финишировал 75-м.

Так уж вышло, что этап в Чехии для Бабикова завершился, едва начавшись. В гонку преследования и масс-старт 27-летний биатлонист не отобрался. Если верить Анатолию Хованцеву, виной тому физиология. Старт Антона, мол, пришёлся на четвёртый день после приезда в Нове-Место, а посему он стал жертвой реакклиматизации. Но если отталкиваться от слов Александра Поварницына, которого подтянули в сборную на Кубок мира вместе с Бабиковым, дело тут в другом. Просто Антон не сумел справиться с волнением, давлением и грузом ожиданий.

Предсказать теперь будущее уфимца — дело не из лёгких. После возникшего на ровном месте конфликта с Владимиром Драчёвым права на ошибку он не имел. Но будем пытаться думать позитивно. Пример подобного мышления явил тот же Поварницын. Ход мыслей следующий: в мире более семи миллиардов человек, а на Кубке мира бегает чуть больше ста. Входишь в их число — значит, всё не так уж и безнадёжно.

Логинов

В Нове-Место Логинов взял два серебра — в спринте и пасьюте. Каждый раз уступал Саша только норвежцу Йоханнесу Бё. Всё это позволило заговорить о том, что 27-летний уроженец Саратова ныне — второй биатлонист в мире. Точнее — первый после Бё.

Очень не хочется торопиться с выводами, но, кажется, эпоха тотального превосходства Мартена Фуркада сходит на нет. Великий француз проводит сезон, будто катается на американских горках — вверх-вниз. И очень хочется не ошибиться с заявлением, что в главные конкуренты Бё выдвинулся именно Логинов.

Да, за три этапа Саша взял уже четыре медали. Таких результатов из россиян добивались в недавнем прошлом только Антон Шипулин да Дмитрий Малышко. Последний — и вовсе шесть лет назад. При этом Логинов идёт поступательно: этап в Поклюке стал бронзовым, этап в Нове-Место — серебряным. Но сомнения всё равно остаются. Не развеял их и масс-старт в Чехии, где Логинов замкнул топ-15, допустив шесть промахов. Чтобы Саша окончательно перешёл в статус небожителей биатлона, ему отчаянно не хватает побед. Он был близок к ней в Поклюке, но, обгоняя Йоханнеса, не сумел устоять на ногах.

На Логинова, не стоит забывать, оказывается дополнительное давление. Это биатлонная тусовка всё не может забыть его двухлетней дисквалификации за допинг. Но это уйдёт, как только Саша начнёт побеждать. Победителей не судят — им завидуют и перешёптываются у них за спинами.

Шипулин

А новый лидер мужской команды, способный на равных разговаривать с Бё и Фуркадом, а также претендовать — почему бы и нет? — на Большой хрустальный глобус, нам бы не помешал. Ведь всё идёт к тому, что Шипулин завершит карьеру. Вести от Антона поступили ещё до старта в Нове-Место. Он не выступит на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе и не побежит на «Ижевской винтовке». Примет участие лишь в «Рождественской гонке» в Германии.

Для непосвящённых тут же перевели: Шипулин выбрал не соревновательные турниры, отборочные в сборную России, а коммерческое выступление. Нет, это не повод обвинять Антона в корысти. Это повод призадуматься о будущем 31-летнего биатлониста, о том, что для него в данную секунду приоритетно.

Вот и пошла писать губерния: уроженец Тюмени всё-таки передумал возвращаться в биатлон. Масла в огонь подлил Владимир Драчёв. «Он объявит сам, я за него делать этого не буду», — заявил президент Союза биатлонистов России (СБР). Интригу поддержала сестра Шипулина. «Нельзя столько издеваться над человеком», — озадачила Анастасия Кузьмина.

Говорят, подталкивает Антона к решению о невозвращении ситуация в Австрии, когда в расположение национальной команды пожаловала с вопросами местная полиция. Да и сам Шипулин не скрывал, что ему тошно и противно от подобного переплетения политики со спортом. У многих, в том числе и у тренеров, дескать, опускаются руки. Как бы по факту ни произошло — нам рук Антона будет не хватать.

Старых

Наши девочки бежали, наши девочки стреляли, наши девочки устали — и физически, и психологически. Как бы ни умалчивали они об этом — правда всё равно становится достоянием общественности. Пусть по косвенным признакам, пусть с запозданием, но становится.

Об этом говорит прежде всего статистика. Лучшим результатом женской сборной в Нове-Место стало девятое место Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте. В Чехии сбой дала сама Миссис Стабильность — Ирина Старых. Если в спринте она по обыкновению залезла в топ-10, то в пасьюте и масс-старте обреталась в третьем-четвёртом десятке.

Но самое печальное, что девчонки перестали справляться с давлением. И пусть их больше хвалят и поддерживают, чем ругают и обвиняют во всех смертных грехах, но это ведь тоже своего рода давление. Задуматься об этом пришлось после слов той же Старых. После пасьюта она заявила, что её перехвалили и ею же перевосхищались. Тогда же Ирина поведала, что не была готова к погодным условиям и ветру. Немногим позже из её уст мы услышали, что трасса-де корявая, а упала она, потому что снег помешал, да и эта, понимаешь ли, каша на подъёмах. Виноваты все вокруг, кроме меня.

На постоянные оправдания Старых попеняла та же Резцова. Тут с трёхкратной олимпийской чемпионкой тянет согласиться. Оправдываться — удел слабых. Надо, Ирина, что-то с этим делать. Брать пример с Валерии Васнецовой, допустим. Та без обиняков заявила, что все были в одинаковых условиях. И такая позиция гораздо ближе к спортсменам-профессионалам высокого класса с претензией на национальных героев, вы не находите?