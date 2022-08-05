Ласицкене жестко раскритиковала главу МОК Баха и назвала его двуличным Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ласицкене назвала двуличным и жестко раскритиковала главу МОК Баха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Ласицкене

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за отношение к российским спортсменам. Легкоатлетка назвала функционера двуличным, передает «Р-Спорт».

Бах давал комментарии, в которых сам себе противоречил. Человек, который стоит на страже спортивного единства и Олимпийской хартии, с одной стороны, говорит о том, что никто не должен страдать из-за своего гражданства. А с другой — дает рекомендации нас не пускать. И эти рекомендации, естественно, слушают, — приводит слова Ласицкене издание.

С точки зрения спортсменки, двуличие Баха заключается в том, что он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях опасно, «но теннисисты ездят по миру и везде все спокойно». Бах мог бы сказать прямо, что россиян наказывают за «то, что происходит», а не отстраняют ради их же безопасности, указала легкоатлетка.

9 июня Ласицкене написала открытое письмо Баху и опубликовала его в соцсетях. Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также выразила уверенность, что функционеру не хватит смелости снять санкции с представителей страны. После этого в МОК намекнули, что не будут отвечать на письмо.