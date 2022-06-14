Пресс-служба Международного олимпийского комитета ответила на запрос «Матч ТВ» о возможной реакции главы организации Томаса Баха на открытое письмо олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. В МОК намекнули, что функционер не собирается реагировать на обращение. Ответ опубликован на сайте телеканала.
Позиция МОК и наша дилемма были разъяснены президентом в его речи на сессии МОК, а также на многих встречах с заинтересованными сторонами олимпийского движения, и в первую очередь — со спортсменами, — говорится в заявлении.
9 июня Ласицкене написала открытое письмо Баху и опубликовала его в соцсетях. Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, а также выразила уверенность, что функционеру не хватит смелости снять санкции с представителей страны.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Баха. Она обвинила президента МОК в лицемерии и безответственном отношении к спортивным принципам. В марте Международный олимпийский комитет призвал дисквалифицировать всех российских и белорусских спортсменов.