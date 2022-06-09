Тарасова назвала главу МОК Баха лицемером

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов, сообщает Sport24. Специалист назвала функционера лицемером.

Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости. Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек, — заявила Тарасова.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за невозможности обеспечить их безопасность.

4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Баха рабом Америки. За месяц до этого МОК рекомендовал отстранять от международных соревнований всех российских и белорусских спортсменов.