Ласицкене написала открытое письмо главе МОК Баху Ласицкене написала открытое письмо главе МОК Баху с требованием снять отстранение с россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и опубликовала его в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придётся признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги, — написала россиянка.

Ласицкене также заявила, что Бах предпочитает не вникать в то, что российские атлеты думают о событиях на Украине. Она отметила, что если бы глава МОК реально переживал за судьбы атлетов, то не требовал бы от них высказываний на политические темы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Баха. Она обвинила президента МОК в лицемерии. В марте МОК призвал дисквалифицировать всех российских и белорусских спортсменов.