Ковтун упал и выиграл короткую программу на ЧР

https://news.ru/storage/news/4b5a30eea07dc00ac996e8bf42c4d0d8/d4d1527f-9425-48bf-bcdd-555bf885032c_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Максим Ковтун

Фигурист Максим Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России в соревнованиях одиночников. Он набрал за своё выступление 95,14 балла. Падение с тройного акселя не помешало Ковтуну стать лидером.

Второе место занял Михаил Коляда (94,70), третье — Константин Милюков (90,05).

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года. Он также трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта на первенстве страны (в 2014, 2015 и 2016-м).

Чемпионат России продлится до 23 декабря. Произвольные программы спортсмены покажут 21 декабря. Начало соревнований — в 16:50 по московскому времени.

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