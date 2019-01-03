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Комиссия спортсменов WADA требует лишить РУСАДА статуса

Petter Arvidson/imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полноправного статуса. Её заявление последовало после того, как доступ к данным московской антидопинговой лаборатории не был предоставлен в установленные ранее сроки.

«Мы крайне разочарованы тем, что российские власти не уложились в срок, обозначенный WADA. Мы ожидаем, что в соответствии с процессом, рекомендованным комитетом по соответствию WADA, РУСАДА будет признано не соответствующим антидопинговому кодексу», — говорится в заявлении комиссии на сайте WADA.

Также отмечается, что подобное решение станет наиболее уместным с точки зрения спортсменов. Другие, более мягкие санкции покажут неспособность WADA действовать от имени «чистых» атлетов.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты WADA не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Доступ к московской лаборатории эксперты получили. Однако работу им пришлось приостановить, когда выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.


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