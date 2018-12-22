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WADA приостановило работу в московской лаборатории

Florian Kopp/imagebroker.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Они хранятся в одном из зданий бывшей московской лаборатории.

Доступ к лаборатории эксперты получили. Однако работу им пришлось приостановить, когда выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством, сообщает пресс-служба WADA.

Пять технических специалистов агентства во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем работали в Москве с 17 декабря. Они подготовят отчёт, который направят в комитет по соответствию. Его заседание пройдёт 14−15 января. Ожидается, что на нём будет рассмотрен вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. 

Сообщение о приостановке работы экспертов прокомментировал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Чиновник выразил надежду, что WADA опять лишит российское агентство статуса. Он был возвращён РУСАДА 20 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил о ненадёжности информатора WADA Григория Родченкова. По словам немецкого специалиста, он не признаёт обвинений в возможных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, а Родченков неправ во всех своих заявлениях и они ложные.


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