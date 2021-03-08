Канадский лыжник Харви оценил решение FIS о дисквалификации Клебо

https://static.news.ru/photo/f419aeac-801a-11eb-a26f-96000091f725_660.jpg Алекс Харви Фото: instagram.com/alx_rv

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви высказал своё отношение к ситуации с дисквалификацией норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

По мнению спортсмена, Александр Большунов тактически сработал идеально, «закрыв Клебо калитку для прохода по широкому радиусу».

Александр точно знал, что Йоханнес пойдёт именно туда. Думаю, россиянин очень хорошо изучил своего соперника и видел, как он раньше проходил этот поворот на трассе. Посмотрим, как эта история будет развиваться. Но я рад, что у Международной федерации лыжного спорта (FIS) хватило мужества дисквалифицировать Клебо, — рассказал Харви в эфире подкаста FasterSkier.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЧМ в Оберстдорфе завершился очередным скандалом. В финишной разборке норвежец Йоханнес Клебо сломал палку Александру Большунову. За нарушение правил его дисквалифицировали, однако золото всё равно отошло к другому скандинаву — Эмилю Иверсену, который на последних метрах дистанции обошёл обезоруженного россиянина. Досадная коллизия лишила Большунова шансов стать «королём лыж». Однако чувство досады за одного из лучших российских спортсменов смешивается с ощущением стыда за его поведение и неумение проигрывать.

Масс-старт завершил соревновательную программу турнира, на котором сборная РФ выступала под нейтральным флагом. Накануне глава РФ Владимир Путин поздравил Большунова. Лидер назвал спортсмена главным героем гонки на 50 км.