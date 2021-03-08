Большой ребёнок: почему неловко за лучшего спортсмена России

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершился очередным скандалом. В финишной разборке норвежец Йоханнес Клебо сломал палку Александру Большунову. За нарушение правил его дисквалифицировали, однако золото всё равно отошло к другому скандинаву — Эмилю Иверсену, который на последних метрах дистанции обошёл обезоруженного россиянина. Досадная коллизия лишила Большунова шансов стать «королём лыж». Однако чувство досады за одного из лучших российских спортсменов смешивается с ощущением стыда за его поведение и неумение проигрывать.

Гонку не склеить, как и палку Большунова

Коротко расскажем, что произошло на финише спринта. Александр Большунов первым выкатил на финишную прямую, стараясь занять наиболее выгодную траекторию — крайнюю правую лыжню. Йоханнес Клебо попытался протиснуться в узкую щель шириной один метр и обойти россиянина. В какой-то момент спортсмены столкнулись. Норвежец непроизвольно ударил по руке Большунова, из-за чего его палка сломалась в двух местах о собственную лыжу. На одной палке Александр не смог не только посоперничать с Клебо, но и пропустил вперёд на последних метрах его товарища по команде Эмиля Иверсена, который уже было смирился с третьим местом. После гонки на действия Клебо российская сторона подала протест, и хотя жюри соревнований решило оставить результат в силе, апелляционное жюри приняло решение его дисквалифицировать, отдав золото Иверсену, а серебро Большунову. Ответный протест норвежцев был отклонён, а все разборки заняли более часа.

Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press

Какое бы решение в итоге ни приняла Международная федерация лыжных гонок (FIS), оно было бы плохим. Тут как в случае с палкой Большунова: её не получится склеить и бегать с ней как ни в чём не бывало снова. Если оставить всё как есть — значит, позволить норвежцам и дальше совершать опасные манёвры и нагло вести себя в финишных разборках, чем они всегда славились. Вручить золотую медаль Иверсену верно с точки зрения правил, но неверно по духу гонки. Очевидно, что сильнейшими в этот вечер были Большунов и Клебо, их дуэль стала украшением гонки, и только они заслуживали золотых медалей. Вручить золото Большунову вместо Иверсена также нелогично, так как норвежец ни в чём не виноват и финишировал раньше. Наконец, вручение двух комплектов золотых наград, во-первых, не предусмотрено правилами, а во-вторых, также создаст опасный прецедент, после которого при любом столкновении на финишной прямой будут требовать дополнительных медалей для пострадавших.

Шансов на золото не было никаких

Когда российская сторона подавала протест, Елена Вяльбе и штаб сборной команды отдавали себе отчёт в том, что добиться золотой медали для Большунова не получится, однако целью было наказать Клебо за его неправомерные действия и преподнести урок для норвежцев.

Но хотя бы первый раз в жизни приняли решение фактически в нашу пользу. Думаю, может, будет небольшим уроком для Клебо, хотя, я думаю, он не сильно расстроился. Два золота? Ну прекратите, никто не даст никаких два золота. FIS никогда на это не пойдёт, — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Норвежцы, к слову, с дисквалификацией Клебо не согласились, так как считали, что случившийся эпизод был игровым, а в действиях норвежца не было злого умысла. В то же время и проигравшей стороной себя не чувствовали, так как золото Иверсена осталось у них, как и бронзовая награда. Более того, они сами упрекали Большунова в излишне агрессивных действиях на трассе. Споры об этой гонке ещё долго не будут утихать, и это нормальная практика, но были и моменты, за которые, честно говоря, немного стыдно.

Йоханнес Клебо Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дайте Саше медальку, чтобы он не плакал

У лучшего лыжника мира Александра Большунова есть один недостаток, который можно назвать продолжением его великих достоинств. Он совершенно по-детски не умеет проигрывать. Отсюда и нежелание общаться с прессой после четвёртых мест, и непонятная агрессия в отношении финна Йони Мяки после финиша в эстафете, которая едва не стоила ему участия в чемпионате мира, и порой откровенно резкие и, по мнению норвежцев, высокомерные высказывания, и нежелание поздравлять товарища по командному спринту Глеба Ретивых с бронзой, который уступил двоим соперникам. Думается, что и в этот раз, не будь над Александром «условного срока» и чувствуй он себя вправе творить что угодно, он бы заехал этим обрубком палки Клебо по голове после финиша.

Но без театральности и трагизма и в этот раз не обошлось. Слёзы досады от несбывшейся мечты и нежелание принимать извинения от соперника после гонки понять можно. Александр как спортсмен-максималист долго шёл к заветной цели стать «королём лыж», и ему вдвойне обидно, что этой цели он не достиг по не зависящим от себя обстоятельствам. Однако когда позже он заявил о том, что результат гонки несправедлив и он не будет участвовать в награждении, это выглядело перебором. Полагаю, Елена Вяльбе быстро объяснила, к каким последствиям для него лично и всех российских лыжных гонок это приведёт, однако и после удовлетворения протеста Большунов не выглядел довольным.

Сегодня победителем должен был быть или Йоханнес, или я, но точно не Иверсен. Он своеобразный спортсмен. Меня дисквалификация Клебо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно, — сказал Большунов после гонки.

На награждение Александр действительно вышел, но при этом не поздравил соперников-норвежцев и отказался надеть серебряную медаль. Очевидно, что это был демонстративный жест о несправедливости в его отношении. Вряд ли спортсмен думает о тонкостях правил, но он искренне убеждён, что жюри соревнований должно было вручить ему эту золотую медаль. Это поведение напоминает больше не великого спортсмена, а маленького ребёнка, который, столкнувшись с тем, что игра может быть несправедливой, плачет и требует, чтобы ему дали выиграть.

Александр Большунов Sammy Minkoff via www.imago-images.de/Global Look Press

В унисон Александру полились и голоса нашей спортивной общественности. Комментаторы Дмитрий Губерниев и Александр Легков, ветераны спорта, депутаты, простые болельщики мгновенно объявили его настоящим «народным» чемпионом 50-километровой гонки, а личное поздравление направил даже Владимир Путин, назвав главным героем гонки, хотя обычно только чемпионы удостаиваются поздравлений от президента.

Вернуться и стать сильнее

Самое ужасное в этой истории — что Большунову, сильному телом и духом атлету, создадут образ несправедливо обиженной жертвы всемирной русофобии. Главное, чтобы Александр сам не поверил в него, а стал только сильнее, злее и голоднее. То, что он за год до Олимпиады и за несколько месяцев до свадьбы не стал «королём лыж», даже хорошо, потому что к этой мечте он пойдёт в олимпийский сезон, а там исход разборки в скиатлоне и марафоне будет решаться в коньковом ходе, где у него над Клебо перевес.

Во-вторых, тот же Легков в своё время долго не мог одержать личную победу на главном старте сезона из-за многочисленных падений, сломанных палок и других печальных последствий контактной борьбы в финишных разборках, но в феврале 2014-го он понял, что всё это было лишь ради того, чтобы на домашней Олимпиаде он стал главным триумфатором в лыжных гонках. У Большунова, завоевавшего на этом чемпионате мира четыре медали при двух четвёртых местах (уникальный результат), будет шанс стать чемпионом Игр в Пекине как минимум в четырёх видах программы. При этом вкус большой победы он уже познал на этом чемпионате мира.

Хотелось бы, чтобы на главном старте четырёхлетия у него при этом была достойная поддержка партнёров по команде, так как из пяти наград сборной России в Оберстдорфе четыре завоёваны благодаря Большунову и ещё одна в женской эстафете. Остальная же часть мужской команды осталась в стороне от медальной борьбы. Часть лидеров получили травмы накануне и в разгар чемпионата мира, другие подошли к главному старту не в оптимальном состоянии, а потому лидер остался в одиночестве против пяти норвежцев. С этим обязательно нужно что-то делать.