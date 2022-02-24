Лыжник Клебо призвал лишить Россию этапа Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо осудил российские власти за проведение военной спецоперации в Донбассе. Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что у него нет желания ехать в Россию на этап Кубка мира в Тюмени. Он призвал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить данный этап, который запланирован на 18-20 марта, пишет VG.

Меня пугает то, что происходит сейчас в Украине. Произошедшее кажется мне нереальным и ставит наш мир в новую и опасную ситуацию. Я осуждаю это. Это война, и мы вступаем в период чрезвычайно высокого риска в некоторых регионах. Теперь руководители FIS должны показать, что могут взять на себя ответственность. Необходимо перенести финал Кубка мира, который планировался в России, — сказал 25-летний Клебо.

По его словам, FIS могла бы отреагировать намного быстрее и передать этот этап Эстерсунду.

Лично у меня нет планов посещать страну, которая вторгается в другую страну, — добавил лыжник.

На прошедших Олимпийских играх в Пекине норвежец выиграл две золотые медали. Также он является победителем трёх гонок на Олимпиаде-2018.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.