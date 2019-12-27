Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что российские легкоатлеты имеют мало шансов поехать на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Он отметил, что у «чистых» спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики приостановлено,...