Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев считает, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поступил неэтично, отправив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сопроводительное письмо со своей личной позицией.
Для меня это кажется странным. Вещи, которые уходят в WADA по данному вопросу, должны быть скоординированы. Это вопрос банальной этики, — цитирует Ивлева ТАСС.
Ранее Ганус отправил письмо в WADA о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. В пакет документов также вошли письмо офицеров по этике и протокол общего собрания. Помимо этого, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус направил лично от себя сопроводительное письмо, писал NEWS.ru.
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