Ибрагимович останется в США

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Златан Ибрагимович (слева)

Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Соглашение рассчитано до конца 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее появлялась информация, что нападающий может перейти в итальянский чемпионат, а именно — в «Милан».

Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. До этого он выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий забил 22 мяча в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

Как писал News.ru, «Милан» ищет замену Ибрагимовичу.