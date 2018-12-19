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Ибрагимович останется в США

Златан Ибрагимович (слева) Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Златан Ибрагимович (слева)

спорт [ версия для печати ]

Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Соглашение рассчитано до конца 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее появлялась информация, что нападающий может перейти в итальянский чемпионат, а именно — в «Милан».

Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. До этого он выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий забил 22 мяча в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

Как писал News.ru, «Милан» ищет замену Ибрагимовичу.


#футбол #ЛосАнджелес #ЗлатанИбрагимович
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