Ибрагимович останется в США

Шведский футболист Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Соглашение рассчитано до конца 2019 года, сообщает пресс-служба клуба.
It's official. He's back.#LAGalaxy sign @Ibra_official to new contract: https://t.co/K3TAE2PxKk pic.twitter.com/5pcScYRXQB— LA Galaxy (@LAGalaxy) 18 декабря 2018 г.
Ранее появлялась информация, что нападающий может перейти в итальянский чемпионат, а именно — в «Милан».
Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года. До этого он выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне 37-летний нападающий забил 22 мяча в 27 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.
Как писал News.ru, «Милан» ищет замену Ибрагимовичу.