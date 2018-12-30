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Джонс побил Густафссона и вернул себе пояс UFC

Александр Густафссон imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Густафссон

спорт [ версия для печати ]

Шведский боец смешанных единоборств Александр Густафссон не сумел победить американца Джона Джонса. Их рематч стал главным событием турнира UFC 232, который прошёл в Лос-Анджелесе.

Занимающий вторую строчку в рейтинге полутяжеловесов швед по прозвищу Мучитель уступил техническим нокаутом в третьем раунде. 31-летний Густафссон потерпел пятое поражение в карьере. Для Джонса, который вернул себе титул, этот бой стал первым после 15-месячной дисквалификации за допинг.

Эти бойцы уже встречались в сентябре 2013 года. Тогда на кону также стоял пояс чемпиона UFC. Победа досталась американцу, а сам поединок был признан лучшим не только на турнире, но и в году.

Ранее News.ru сообщал, что на турнире UFC 232 прошёл главный бой в истории женского MMA. Кристиана Жустину уступила титул в полулёгком весе Аманде Нуньес.


#UFC #ДжонДжонс #смешанныеединоборства #АлександрГустафссон
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