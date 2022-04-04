Гражданство за поддержку? Фуркад вступился за спортсменов, а не за Россию

Бывший биатлонист Симон Фуркад стал единственным иностранным тренером и видным в недавнем прошлом спортсменом, который открыто поддержал российских коллег, и твёрдо настоял на позиции, что отстранение россиян от международных соревнований является ошибкой. За это экс-чемпион мира подвергся критике на родине, досталось даже его более титулованному брату Мартену, однако Симон продолжает настаивать на возвращении России в мировую спортивную семью и делает это даже в переписке с украинцами. NEWS.ru рассказывает о позиции французского биатлониста.

Впервые Фуркад привлёк к себе внимание 18 марта, когда дал небольшой комментарий российским СМИ. Тогда сборная России по биатлону получила отстранение от Кубка IBU, и француз выразил мнение, что это решение носит политический характер.

Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение спортсменов — это правильное решение, но я уверен, что им нужно время, чтобы смогли рассказать об этом больше, — сказал Фуркад.

Впоследствии оказалось, что француз не одними словами поддержал россиян. Российский биатлонист и член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что ещё в феврале Фуркад-старший поддержал российскую делегацию на чемпионате мира среди юниоров.

Юрий Батманов id342003196/vk.com

В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг, – рассказал Батманов «Чемпионату».

В итоге до французского спортсмена дозвонились журналисты с «Матч ТВ», которые сделали с ним большое интервью. В нём Фуркад сообщил, что на него произвели сильное впечатление слезы российских юниоров, и он поставил себя на их место. Спортсмен добавил, что с его позицией были согласны многие иностранцы, однако все решили «закрыть рты».

Стоит ли говорить, что западному обществу совершенно не понравилось мнение француза. В одночасье он столкнулся с ненавистью в социальных сетях. Причём бомбануло настолько сильно, что оскорбления и угрозы стал получать даже его брат Мартен, (неосторожно?) поставивший лайк под постом своего родственника.

После интервью, где я сказал, что считаю отстранение российских спортсменов от международных соревнований абсолютно контрпродуктивным, я получил сотню сообщений, полных ненависти. Некоторые спортсмены из Западной Европы хорошо устроились на диване и говорят: ты должен говорить, ты должен занять позицию, ты должен оправдываться за то, что был частью этого, — написал биатлонист.

Однако поддержка, которую Фуркад оказал российским спортсменам вовсе не означает, что он является сторонником спецоперации на Украине. Симон четко сообщил, что «не поддерживает российскую власть». Но для демократического общества, которое на каждом углу хвастается невероятной свободой слова, сама свобода суждений Фуркада не очень нравится. Всё-таки он допускает мысль, что «не все россияне исключительное зло». А ведь именно это генеральная мысль западной пропаганды.

Фуркад привёл много примеров, когда в случае военных конфликтов мир проявлял невероятное равнодушие, и даже многочисленные смерти не вызывали у европейских граждан ни капли слез, ни грамма сочувствия, ни даже банального интереса. При это Симон отнюдь не был прав в каждом из свои аргументов, заявив, что «Россия бомбила Сирию» в контексте военного нападения на страну, а не защиты её интересов. Почему же тогда «прежняя жертва российской агрессии» полностью поддержала Россию в нынешнем конфликте?

Помимо этого, Симон с ловкостью искусного иллюзиониста замалчивает в своём списке преступных действий бомбардировку Югославии или вторжение в Ирак, словно действия НАТО и США были совершенно оправданы. Вьетнаму, Фуркад также сочувствия не выразил. Ни один военный конфликт с участием США бывший биатлонист не осудил. Зато досталось от него ряду арабских стран и Китаю.

Поэтому возводить Симона в ряды героев не стоит. Он поддержал исключительно спортсменов. Россия в его глазах всё равно виновна. Поэтому совсем неуместным выглядит предложение депутата Госдумы Светланы Журовой, предложивший вручить Фуркаду российское гражданство. «Светлая» идея олимпийской чемпионки, желающей наградить человека, который категорически не разделяет действия правительства РФ.

Светлана Журова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё раз, Симон поддержал только спортсменов, с которыми он выступал долгие годы на этапах Кубка мира IBU. Он трезво понимает, что ни один атлет мира не способен повлиять на политику правительства своей страны, поэтому им спроса с них быть не может. Принцип коллективной ответственности приводит только к тому, что страдают невиновные. И в этом Фуркад совершенно прав. Хотя и этот постулат понятен далеко не всем.

Французу пришлось держать ответ не только перед набежавшей толпой западного общества, но и отстаивать свою позицию перед украинцами. Симон сообщил, что сразу после начала спецоперации он связался с Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным. Француз интересовался может ли о чем-то помочь своим украинским коллегам и их семьям.

Пидручный изначально поблагодарил Симона за проявленную заботу, но уже потом послал обоих братьев в известном непечатном направлении, заявив, что диалог закончен.

Я полностью понимаю послание Пидручного, и даже если он не желает мне добра в своём посте, я не буду его винить, потому что сочувствую ему и тому положению, в котором сейчас живет украинский народ, – ответил Фуркад-старший.

И если друзья познаются в беде, российские спортсмены узнали чья именно дружба является искренней, а кто все эти годы носил маску. И в данном случае речь не про COVID-19.