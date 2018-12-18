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Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом

vk.com/fc_kuban

спорт [ версия для печати ]

Во вторник Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в отношении футбольного клуба «Кубань» — его признали банкротом.

Теперь руководитель команды должен в ближайшее время предоставить в арбитраж список имущества, которое есть на балансе у должника, сообщает РАПСИ. Также надо предоставить все документы, которые смогли бы пролить свет на бухгалтерскую деятельность клуба за последние три года.

Временному управлению надо провести анализ нынешнего состояния «Кубани», разобраться с кредиторами и определить общую сумму задолженности перед ними.

News.ru писал ранее, что подобная участь уже постигла «Тосно».


#футбол #БАНКРОТСТВО #кубань
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