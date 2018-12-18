Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом

Во вторник Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в отношении футбольного клуба «Кубань» — его признали банкротом.
Теперь руководитель команды должен в ближайшее время предоставить в арбитраж список имущества, которое есть на балансе у должника, сообщает РАПСИ. Также надо предоставить все документы, которые смогли бы пролить свет на бухгалтерскую деятельность клуба за последние три года.
Временному управлению надо провести анализ нынешнего состояния «Кубани», разобраться с кредиторами и определить общую сумму задолженности перед ними.
News.ru писал ранее, что подобная участь уже постигла «Тосно».