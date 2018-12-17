«Тосно» признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом футбольный клуб «Тосно» «(Ленинградская область).
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — написано в материалах дела, которые находятся в картотеке дел.
Полный текст решения Арбитражного суда не опубликован.
Команда прекратила своё существование в связи с финансовыми проблемами после того, как победила в финальном матче Кубка России прошлого года против «Авангарда» (Курск). На замену клубу создали команду «Ленинградец», которая играет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Ранее News.ru сообщал, что «Тосно» начал рассчитываться с игроками.