«Тосно» признали банкротом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом футбольный клуб «Тосно» «(Ленинградская область).

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — написано в материалах дела, которые находятся в картотеке дел.

Полный текст решения Арбитражного суда не опубликован.

Команда прекратила своё существование в связи с финансовыми проблемами после того, как победила в финальном матче Кубка России прошлого года против «Авангарда» (Курск). На замену клубу создали команду «Ленинградец», которая играет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ранее News.ru сообщал, что «Тосно» начал рассчитываться с игроками.