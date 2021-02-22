Форман посоветовал Макгрегору перейти в бокс

https://static.news.ru/photo/89df1620-75e9-11eb-9e1f-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боксёр Джордж Форман посоветовал бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору перейти в бокс. Спортсмен уверен, что Макгрегор «больше ударник, нежели боец смешанного стиля».

Я бы предпочёл увидеть его сейчас в боксёрских поединках. Думаю, что если состоится бой с Пакьяо, то он должен одержать победу. По правилам бокса, более десяти раундов — Макгрегор победит его, — цитирует боксёра Irish Mirror.

Форман считает, что в ММА у бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух категориях «больше ничего не получится».

Ирландец накануне сказал, что сможет отомстить американцу Дастину Порье, которому он проиграл нокаутом во втором раунде, и одержать победу в возможном третьем бою между ними.

Ранее российский непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор Макгрегор уже не сможет вернуться к своей лучшей форме.

Хабиб и Макгрегор провели очный поединок в октябре 2018 года — россиянин одержал победу болевым приёмом в четвёртом раунде. Тот бой поставил точку в многолетнем кулуарном противостоянии между двумя мастерами — Конор неоднократно позволял себе провокационные выходки в адрес Нурмагомедова, однако в итоге ничего не смог показать в октагоне.

После этого ирландец не раз заявлял, что готов на реванш с Хабибом, однако россиянин, отвечая на вопросы о возможной новой встрече с Конором, отмечал, что ему это неинтересно. В свою очередь Макгрегор, по мнению экспертов, поставил крест на своей карьере, в январе 2021-го проиграв американцу Порье, писал NEWS.ru.