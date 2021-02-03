Макгрегор объяснил своё поражение от Порье

https://static.news.ru/photo/0091f106-66b4-11eb-a717-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разобрал свой поединок с Дастином Порье, в котором он проиграл нокаутом во втором раунде, и отметил главные причины своего поражения.

Теперь у меня в руках захватывающая трилогия. В этом бою я был на второй передаче. Это лучшее состояние, в котором я когда был и даже не использовал стул между раундами. При этом я слишком однобоко подошёл к тренировочному процессу и сосредоточился на боксе, посчитав, что через этот бой и этого соперника смогу подготовиться к поединку с Пакьяо. В итоге я получил жёсткие удары по ногам, которые сделали своё дело. Я получил повреждение малоберцового нерва, — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.

При этом Макгрегор восхитился соперником и отметил, что логичным финалом этой истории должен стать решающий третий бой.

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