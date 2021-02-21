«Никогда»: Нурмагомедов оценил возможное возвращение Макгрегора на пик

https://static.news.ru/photo/2ae58208-74d1-11eb-b2c9-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух категориях Конор Макгрегор уже не сможет вернуться к своей лучшей форме. В этом выразил уверенность российский непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Никогда не будет у человека два пика. Это не про него сейчас, это в общем. <...> У команды может быть. «Реал Мадрид» может в 2000 году быть на пике, и в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м, в 2018-м. <...> Там же игроки меняются. Но мы-то говорим о нас. И один человек — боксёр, атлет, боец — никогда не будет два раза на пике, — сказал Хабиб в беседе в бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.

Хабиб и Макгрегор провели очный поединок в октябре 2018 года — россиянин одержал победу болевым приёмом в четвёртом раунде. Тот бой поставил точку в многолетнем кулуарном противостоянии между двумя мастерами — Конор неоднократно позволял себе провокационные выходки в адрес Нурмагомедова, однако в итоге ничего не смог показать в октагоне.

После этого ирландец не раз заявлял, что готов на реванш с Хабибом, однако россиянин, отвечая на вопросы о возможной новой встрече с Конором, отмечал, что ему это неинтересно. В свою очередь Макгрегор, по мнению экспертов, поставил крест на своей карьере, в январе 2021-го проиграв нокаутом во втором раунде в реванше с американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года сразу после победы над Джастином Гейтжи из США объявил о завершении карьеры. Он ушёл с рекордом 29-0. При этом глава UFC Дэйна Уайт неоднократно обещал приложить все усилия, чтобы вернуть Хабиба в октагон хотя бы ещё на один бой. Точка в этом вопросе пока не поставлена.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в октагоне, обратился к Дэйне Уайту и спросил, нравится ли ему идея с проведением поединка на стадионе «Ноу Камп». Данное предложение действующий чемпион UFC в лёгком весе выдвинул в сторис в Instagram.