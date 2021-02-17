Нурмагомедов захотел боя на стадионе «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/beb5d48a-7150-11eb-8006-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в октагоне, обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйне Уайту и спросил, нравится ли ему идея с проведением поединка на стадионе «Ноу Камп». Данное предложение действующий чемпион UFC в лёгком весе выдвинул в сторис в Instagram.

Дэйна! Как насчет поединка на «Ноу Камп» перед 100 тысячами зрителей? — поинтересовался 32-летний Нурмагомедов.

Завершить карьеру российский боец решил осенью 2020 года после того, как победил американца Джастина Гейджи и в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в лёгком весе. В октагон чемпионата Нурмагомедов выходил 29 раз и столько же раз выигрывал поединок.

Он посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» и признался, что с детства мечтал стать футболистом.

При этом ранее Хабиб заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру. Спортсмен подтвердил, что «отошёл от дела». Он отметил, что дивизион не должен застаиваться. Нурмагомедов призвал других бойцов побороться за его титул.

Нурмагомедов в Испании посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен» и признался, что с детства мечтал стать футболистом. Боец отметил, что рад был побывать на легендарном стадионе и «посмотреть вживую такое противостояние», сообщал NEWS.ru.