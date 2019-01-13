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Скелетонист Рукосуев: конкуренции в команде хватает

Евгений Рукосуев Нина Зотина/РИА Новости эксклюзивы

Евгений Рукосуев

спорт [ версия для печати ]
Член национальной сборной дал интервью News.ru

Евгений Рукосуев — член национальной команды по скелетону, чемпион юношеских Олимпийских игр 2016 и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года. На этапе Кубка Европы по скелетону, который проходил в немецком Альтенберге, спортсмен завоевал серебряную медаль. После финиша скелетонист поделился своими эмоциями после этапа, а также рассказал о предстоящих планах на сезон.

— Для вас серебро в Альтенберге уже не первая награда в текущем сезоне. Как сами можете оценить своё выступление?

— Своё выступление считаю очень удачным. И это при том, что у нас было всего три тренировочных заезда вместо шести.

— Что сказали тренеры после финиша?

— Тренеры похвалили, но сказали не расслабляться.

— Разбирали ли уже ошибки?

— Ошибки разобрал сразу после заезда.

— Как можете оценить свою форму на данный момент?

— На данный момент у меня не самая лучшая форма. Но к концу января — началу февраля мы с тренерами постараемся подвестись к наилучшей форме.

— Как в целом проводите подготовку к стартам? Есть ли какие-то особые «фишки» перед стартом?

— Да нет, ничего особенного нет. Обычно перед стартом я разминаюсь, имитирую прохождение виражей и настраиваюсь на заезд.

— Какие у вас цели и задачи на оставшуюся часть сезона?

— У меня остался юниорский чемпионат мира (с 28 января по 3 февраля. — Ред.) и юниорский чемпионат Европы (с 21 по 26 января. — Ред.). Там постараюсь показать свой максимум.

— Как относятся к победе ваши партнёры по команде?

— Ребята всегда поддерживают друг друга.

— Какая атмосфера в команде в целом? Высокая ли конкуренция в сборной?

— В целом атмосфера в команде хорошая, рабочая. Да и конкуренция высокая. Есть как старшие и опытные ребята, так и молодые и перспективные. Поэтому конкуренции хватает.


#сборнаяРоссии #скелетон
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