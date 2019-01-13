Скелетонист Рукосуев: конкуренции в команде хватает

Евгений Рукосуев — член национальной команды по скелетону, чемпион юношеских Олимпийских игр — 2016 и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2017 года. На этапе Кубка Европы по скелетону, который проходил в немецком Альтенберге, спортсмен завоевал серебряную медаль. После финиша скелетонист поделился своими эмоциями после этапа, а также рассказал о предстоящих планах на сезон.
— Для вас серебро в Альтенберге уже не первая награда в текущем сезоне. Как сами можете оценить своё выступление?
— Своё выступление считаю очень удачным. И это при том, что у нас было всего три тренировочных заезда вместо шести.
— Что сказали тренеры после финиша?
— Тренеры похвалили, но сказали не расслабляться.
— Разбирали ли уже ошибки?
— Ошибки разобрал сразу после заезда.
— Как можете оценить свою форму на данный момент?
— На данный момент у меня не самая лучшая форма. Но к концу января — началу февраля мы с тренерами постараемся подвестись к наилучшей форме.
— Как в целом проводите подготовку к стартам? Есть ли какие-то особые «фишки» перед стартом?
— Да нет, ничего особенного нет. Обычно перед стартом я разминаюсь, имитирую прохождение виражей и настраиваюсь на заезд.
— Какие у вас цели и задачи на оставшуюся часть сезона?
— У меня остался юниорский чемпионат мира (с 28 января по 3 февраля. — Ред.) и юниорский чемпионат Европы (с 21 по 26 января. — Ред.). Там постараюсь показать свой максимум.
— Как относятся к победе ваши партнёры по команде?
— Ребята всегда поддерживают друг друга.
— Какая атмосфера в команде в целом? Высокая ли конкуренция в сборной?
— В целом атмосфера в команде хорошая, рабочая. Да и конкуренция высокая. Есть как старшие и опытные ребята, так и молодые и перспективные. Поэтому конкуренции хватает.