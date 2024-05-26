Драки, дебоши, скандалы: почему неадекватным спортсменам всё сходит с рук

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ваши ожидания — ваши проблемы» — эта фраза стала афоризмом. Ее произнес Андрей Аршавин после вылета сборной России с Евро-2012. Футболисты и другие российские спортсмены получают огромные зарплаты и нередко оказываются в центре скандалов. Какие неприятности с ними случались, из-за чего это происходило и что о подобном поведении звезд спорта думают в России — в материале NEWS.ru.

С кем дрались футболисты «Енисея»

13 мая футболисты клуба «Енисей» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин оказались замешаны в драке с отдыхающими турбазы в Красноярске. На спортсменов подали заявление в полицию, их подозревают в нанесении тяжких повреждений. По утверждениям очевидцев, игроки «Енисея» громко слушали музыку и шумно себя вели — это мешало другим отдыхающим. На атлетов жаловались гости базы, а администрация центра просила футболистов снизить громкость разговоров.

Такие просьбы не понравились Хозину и Бардыбахину, и игроки отправились разбираться с жалующимися. По словам потерпевшей стороны, футболисты употребили выражение «Ну че, крысеныши?», сопровождая его матом и оскорблениями в адрес женщин. Их мужья пытались защитить супруг, но спортсмены набросились на отдыхающих с кулаками.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Владимир Хозин, 2012 год

За что сидели Кокорин и Мамаев

В октябре 2018 года произошел один из самых громких скандалов в российском футболе. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отмечали годовщину дружбы. Молодые люди вместе со своими друзьями стали участниками драки в московском кафе, в результате чего пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научного автомоторного института Сергей Гайсин.

Футболисты отправились в бар Secret Room, где пробыли до двух ночи. Затем вместе с четырьмя девушками прибыли в клуб «Эгоист». Там утром 8 октября и произошла драка с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. У пострадавшего диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Его избиение попало на камеры видеонаблюдения.

Через несколько часов произошла другая потасовка — в кафе «Кофемания» Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Затем в дело включился младший брат футболиста Кирилл. У пострадавшего обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы конечности. Сергей Гайсин, который был рядом, также получил травмы.

Кокорин и Мамаев сами явились к следователю по делу о хулиганстве и побоях — в противном случае их обещали объявить в федеральный розыск. В итоге футболистов задержали на 48 часов, а потом арестовали, постоянно продлевая срок. Дело дошло до суда. В итоге был вынесен приговор, который удовлетворял все просьбы обвинения — каждый из подсудимых получил около полутора лет заключения в колониях общего режима.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Кокорин и Павел Мамаев

Что за скандал устроил Мамаев в самолете

В январе 2024 года Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По данным Mash, спортсмен разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Как выяснил канал, рейс, которым должен был лететь Мамаев и его семья, перенесли с 04:45 утра на 23:30 из-за технической неисправности. При этом отмечается, что пассажиры узнали об этом уже после посадки.

Mash пишет, что, когда люди стали выходить из салона, футболист отказался покидать экономкласс, пока ему не отдадут детскую коляску. Спортсмен кричал на бортпроводников и матерился, после чело уехал домой дожидаться вылета.

Как Погребняк объяснил вождение в нетрезвом виде

8 декабря 2015 года нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк был задержан за вождение в нетрезвом виде. В 2014-м форвард числился в составе английского клуба «Рединг» — этим он объяснил содержание алкоголя в организме в количестве 0,4 промилле. В Великобритании допустимое содержание алкоголя в крови может быть в два раза выше.

«В Англии я привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль. Но меня это не освобождает от ответственности, готов понести заслуженное наказание», — сообщил футболист.

Погребняка лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Погребняк

«Спортсмены думают, что имеют право на все»

Спортсмены часто оказываются участниками дебошей из-за низкой самооценки в детстве или низкого уровня критичности на фоне успеха и любви публики, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, достигнув определенных высот, человек может думать, что он имеет право на все.

«Любовь публики, успех — все это повышает самооценку и понижает уровень критичности. Особенно это связано с людьми, которые ранее не были уверены в себе, сомневались, не верили в свой успех. У них была низкая самооценка, они не получали достаточной поддержки в детском возрасте. Как только они достигают успеха, им хочется доказать, что теперь они имеют право на все», — пояснила психолог.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Мамаев

По словам Наумовой, завоевав любовь публики, спортсмены «выходят из детской позиции» и не успевают сопоставить все риски, взвесить все за и против. Из-за этого они могут вести себя распущенно и вызывающе, поясняет специалист. Когда они оказываются в плохой ситуации, к ним начинает приходить понимание, что в мире не все разрешено и дозволено, добавила психолог.

«Попадая в плохую ситуацию, они сталкиваются с реальностью, что в мире существует баланс, не все разрешено и не все дозволено, так как важно учитывать потребности окружающих, уметь договариваться, взаимодействовать с людьми более адекватно, в правовом ключе», — заключила Наумова.

«Вместо нравственности выставляются пороки»

Многие отечественные звезды спорта уверены, что все можно решить с помощью денег, считает депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков. По мнению собеседника NEWS.ru, российское общество ждет перемен в поведении спортсменов.

«Кумиры в спорте помогают юным атлетам правильно давать оценку происходящим вокруг событиям, задают пример. И когда мы видим, как выставляются пороки вместо нравственности и высоких стандартов, происходит закономерный диссонанс в восприятии звезд спорта. Общество возвращается к запросу на спортивный, культурный поведенческий эталон. Многие спортсмены и федерации уже прочувствовали это вызов, некоторые все еще живут по привычным им рыночным стандартам „деньги решают все“», — сказал Терюшков.

Он добавил, что теперь страна и народ формирует то, каким будет отечественный спорт, а не наоборот. И люди ждут перемен в поведении спортсменов.

Должны ли клубы отвечать за дебоширов

Этот вопрос мы задали депутату Госдумы, олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Светлане Журовой. Она назвала способы, как клубы могут влиять на своих футболистов и удерживать их от неадекватного поведения. Но с точки зрения Журовой, команды все же не несут полной ответственности за своих игроков.

«А как в таких случаях клуб может нести ответственность? Мы не видим контракты, но за разнообразное поведение наверняка есть штрафные санкции. Я бы на месте менеджера или владельца клуба включала бы такие пункты в контракт, чтобы футболист понимал: за некрасивое или антисоциальное поведение он будет наказан рублем, если все было в рамках закона, но плохо с эстетической точки зрения. Если же был нарушен закон, здесь уже включатся правоохранительные органы», — сказала Журова NEWS.ru.

Она добавила, что игрок должен сам нести ответственность за свое поведение вне футбольного поля и тренировочной базы клуба. И так было всегда, в том числе и в советское время.

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