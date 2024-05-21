«Ничего не теряем»: Тарасова о переходе российских фигуристов в Узбекистан Тарасова: РФ ничего не потеряет от перехода Гейниш и Чигирева в другую сборную

Россия ничего не потеряет от перехода фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана, заявила в разговоре с NEWS.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она подчеркнула, что спортсмены до этого не были претендентами на высокие места. Тренер отметила, что нужно будет понаблюдать, как фигуристы проявят себя в будущем сезоне в сборной Узбекистана.

Будем за ними наблюдать, как они будут выступать за другую сборную. Мы ничего не теряем. Они не были претендентами на высокие места, — высказалась Тарасова.

Ранее стало известно, что Гейниш и Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона начнут представлять Узбекистан. Спортсмены уже подали соответствующие документы на переход. Фигуристы тренируются в команде тренера Нины Мозер. Они выступают в паре с 2022 года.

Режиссер и хореограф ледовых шоу Илья Авербух до этого назвал гражданина США Илью Малинина новым королем фигурного катания. Спортсмен взял золото в мужском одиночном катании на чемпионате мира — 2024, который состоялся в марте. Он смог установить мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу, сделав шесть четверных прыжков.