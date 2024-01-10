Mash: Павел Мамаев обматерил бортпроводников на рейсе Москва – Дубай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Мамаев

Telegram-канал Mash сообщает, что футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai. По его данным, спортсмен разозлился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

Как выяснил канал, рейс, которым должен был лететь Мамаев и его семья, перенесли с 04:45 утра на 23:30 из-за технической неисправности. При этом отмечается, что пассажиры узнали об этом уже после посадки.

Mash пишет, что, когда люди стали выходить из салона, футболист отказался покидать экономкласс, пока ему не отдадут детскую коляску. Согласно информации канала, спортсмен кричал на бортпроводников и матерился, после чело уехал домой дожидаться вылета.

Ранее сообщалось, что в Пулково задержали генерального директора челябинского аэропорта имени Курчатова Виталия Кашина, который устроил пьяный дебош на борту самолета. Инцидент произошел 6 января во время рейса Челябинск — Санкт-Петербург, который выполняла авиакомпания «Россия». Кашин в состоянии алкогольного опьянения начал выяснять отношения с другими пассажирами и экипажем, не реагируя на предупреждения бортпроводников. По прилете в Северную столицу дебошира встретили сотрудники полиции и составили на него административный протокол за хулиганство.

До этого пьяный пассажир бизнес-класса рейса авиакомпании Nordwind Москва — Минеральные Воды напал на экипаж. По некоторым данным, мужчина сломал руку одному из бортпроводников, когда тот отказался продать ему бутылку коньяка.