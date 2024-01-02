Mash: пьяный пассажир рейса Москва — Минводы сломал руку бортпроводнику Mash: пассажир рейса Москва — Минводы напал на стюарда за отказ продать коньяк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщил, что пьяный пассажир бизнес-класса рейса Airbus A330 авиакомпании Nordwind Москва — Минеральные Воды напал на экипаж. По данным канала, также он сломал одному из бортпроводников руку, когда тот отказался продать ему бутылку коньяка.

Как уточняет Mash, почти весь полет мужчина вел себя спокойно, но на подлете к Грозному потребовал отдать ему бутылку, завязалась потасовка. Согласно информации канала, узнав о драке, пилоты тут же заявили о нападении на экипаж и начали снижаться, так что в аэропорту Минеральных Вод пострадавшего уже ждала скорая, а нападавшего — отряд полиции.

Ранее две россиянки задержали на несколько часов вылет рейса Пхукет — Москва более чем с 300 пассажирами на борту. Девушки долго скандалили из-за того, что внутри слишком жарко и душно, а потом и вовсе решили сойти с самолета. В итоге сотрудники аэропорта задержали борт, выгружая багаж дебоширок. При этом другие пассажиры утверждают, что никто, кроме этих двух девушек, не жаловался на условия.

До этого самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.