Две россиянки пожаловались на духоту в самолете и задержали рейс из Пхукета

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Две россиянки задержали на несколько часов вылет рейса Пхукет — Москва более чем с 300 пассажирами на борту, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, девушки ругались из-за того, что на борту слишком жарко и душно, а потом и вовсе решили сойти с самолета.

Как выяснил канал, воздушное судно не могло вылететь около двух часов, потому что пассажирки рейса ZF 2908 авиакомпании Azur Air во время посадки пожаловались на температуру на борту. По словам очевидцев, подруги снимали на смартфон себя и салон, записывая ролики о недомогании. Позже они и вовсе решили сняться с рейса.

В итоге сотрудники аэропорта задержали борт, выгружая багаж дебоширок. При этом другие пассажиры утверждают, что никто, кроме этих двух девушек, не жаловался на условия на борту.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Непредвиденная стоянка продлилась больше двух часов. На борту находились 377 человек, в том числе 17 детей. Борт посадили из-за дебошира, вступившего в перепалку с бортпроводниками. После предупреждения о задержании в аэропорту Шереметьево мужчина начал имитировать обострение язвенной болезни желудка.