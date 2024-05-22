Mash: хоккеист Овечкин задолжал российской налоговой Mash: у хоккеиста Александра Овечкина долг перед ФНС в размере 49 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Овечкин

Telegram-канал Mash сообщает, что один из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира Александр Овечкин задолжал российской налоговой невероятные 49 тысяч рублей. По его данным, из-за неуплаты ИП спортсмена заблокировали.

Канал напомнил, что в России нападающий «Вашингтон Кэпиталс» владеет международной хоккейной академией имени самого себя, а также оптовой компанией «Русская Машина», которая занимается производством и продажей одежды и спорттоваров. Mash пишет, что на предпринимательском счете хоккеиста имеется долг в размере 49 093 рубля, налоговая уже направила решение о блокировке в банк.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российская налоговая заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, она задолжала государству 1,1 млн рублей. Канал выяснил, что блогер игнорирует требования ФНС об оплате долгов. Отмечается, что сейчас Белоцерковская находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия, на которых собирают средства для ВСУ.

Также SHOT опубликовал информацию о задолженности российской певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) Федеральной налоговой службе, ее счета находятся под угрозой блокировки. По данным канала, исполнительница хита «Невеста» должна заплатить 1,2 млн рублей.