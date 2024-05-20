SHOT: налоговая заблокировала счета Белоцерковской из-за миллионного долга

Telegram-канал SHOT сообщает, что российская налоговая заблокировала счета блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, она задолжала государству 1,1 млн рублей.

Канал выяснил, что блогер игнорирует требования ФНС об оплате долгов. Отмечается, что сейчас Белоцерковская находится во Франции, где развивает кулинарный бизнес и проводит светские мероприятия, на которых собирают средства для ВСУ.

В феврале Басманный суд Москвы заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам тюрьмы за распространение фейков о Вооруженных силах России. Также ей запрещено заниматься администрированием сайтов.

Кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский рассказал, что российские власти заранее предприняли дополнительные меры воздействия на блогера Веронику Белоцерковскую в виде «наказания рублем». Он отметил, что еще до приговора по ходатайству следствия был наложен арест на имущество писательницы.

Речь идет о машино-месте и квартире в Москве, а также о доме, квартире и участке в Санкт-Петербурге. Юрист не исключил, что в случае предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела, данное имущество будет реализовано для обеспечения заявленных исковых требований.