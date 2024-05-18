SHOT: счета Глюк’oZы оказались под угрозой блокировки из-за долгов SHOT: певица Глюк’oZа задолжала перед ФНС 1,2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова)

Telegram-канал SHOT сообщает о задолженности российской певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) перед Федеральной налоговой службой, ее счета находятся под угрозой блокировки. По данным канала, исполнительница хита «Невеста» должна заплатить 1,2 млн рублей.

Авторы канала уточняют, что певице направили уведомление о задолженности, в котором ФНС предупреждает о необходимости осуществить выплаты по налогам. Как отмечает канал, в случае дальнейшего игнорирования требований налоговой службы счета Чистяковой-Ионовой уйдут в блок. SHOT утверждает, что в настоящий момент Глюк’oZа находится на отдыхе в Италии.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что музыкальный проект «Глюк'oZa» будет перезапущен без Чистяковой-Ионовой. Кто именно займет ее место, неизвестно. Релиз новой композиции «Мыши» состоялся 19 апреля. Песня посвящена нынешним политическим отношениям между Россией и другими странами. В частности, композиция начинается с обращения к Европе.

В мае стало известно, что актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала Федеральной налоговой службе России 547 тысяч рублей. С 2022 года она живет в Европе. Кроме того, ФНС начала процесс ликвидации компании «Скиллз Акэдеми», 50% которой принадлежат Дапкунайте, поскольку фирма в последние годы не отчитывалась о работе.