Драчёв поделился мнением о будущем Малиновского

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Игорь Малиновский

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем неоднократного чемпиона мира и Европы по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского.

В профиле Instagram Владимира Драчёва один из подписчиков задал вопрос о будущем биатлониста Игоря Малиновского.

«С его тренером общался сегодня. Есть понимание! Поработаем ещё», — ответил глава СБР.

Игорь Малиновский дебютировал на Кубке мира в марте прошлого года. В спринтерской гонке, которая проходила в Холменколлене (Норвегия), спортсмен финишировал 86-м среди 107 биатлонистов. Также в 2017 году Малиновский выступал на Кубке IBU.

В текущем сезоне россиянин не отобрался в сборную России для выступлений на Кубке мира.

News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Алексей Слепов выиграл гонку на «Ижевской винтовке».