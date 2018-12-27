USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,269 $   Brent54.06 $ Bitcoin3,771.03 $
МОСКВА-9°C11:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Драчёв поделился мнением о будущем Малиновского

Игорь Малиновский Станислав Красильников/ТАСС

Игорь Малиновский

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем неоднократного чемпиона мира и Европы по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского.

В профиле Instagram Владимира Драчёва один из подписчиков задал вопрос о будущем биатлониста Игоря Малиновского.

«С его тренером общался сегодня. Есть понимание! Поработаем ещё», — ответил глава СБР.

Игорь Малиновский дебютировал на Кубке мира в марте прошлого года. В спринтерской гонке, которая проходила в Холменколлене (Норвегия), спортсмен финишировал 86-м среди 107 биатлонистов. Также в 2017 году Малиновский выступал на Кубке IBU.

В текущем сезоне россиянин не отобрался в сборную России для выступлений на Кубке мира.

News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Алексей Слепов выиграл гонку на «Ижевской винтовке».


#биатлон #СБР #ВладимирДрачев
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
News.ru поговорил с серебряным призёром Игр в Турине
спорт 10:21, 26 декабря 2018
Круглов: биатлон погряз в каких-то непонятных интригах
News.ru поговорил с серебряным призёром Игр в Турине
спорт 12:54, 25 декабря 2018
Легенда биатлона обвинил Шипулина в «распускании соплей»
спорт 16:59, 24 декабря 2018
Биатлонистка промахнулась 4 раза и отказалась в это верить
Лента новостей
наука 11:55
Роскосмос взял на управление запущенные спутники
в мире 11:52
Новая партия беженцев вернулась из Ливана в родные дома
экономика 11:45
Доллар подешевел на одну копейку
спорт 11:44
Медведева восхитилась красотой Москвы
экономика 11:43
Ставка вкладов в рублях обновила максимум ноября 2017 года
Другие новости
спорт 11:44
Медведева восхитилась красотой Москвы
спорт 11:36
Россия может принять чемпионат Европы по гандболу
спорт 11:29
Хавбек «Спартака» перебрался в «Рубин»
спорт 11:27
Посол России в Австрии рассказал о ходе дела против биатлонистов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top