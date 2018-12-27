Драчёв поделился мнением о будущем Малиновского

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о будущем неоднократного чемпиона мира и Европы по биатлону среди юниоров Игоря Малиновского.
В профиле Instagram Владимира Драчёва один из подписчиков задал вопрос о будущем биатлониста Игоря Малиновского.
«С его тренером общался сегодня. Есть понимание! Поработаем ещё», — ответил глава СБР.
Игорь Малиновский дебютировал на Кубке мира в марте прошлого года. В спринтерской гонке, которая проходила в Холменколлене (Норвегия), спортсмен финишировал 86-м среди 107 биатлонистов. Также в 2017 году Малиновский выступал на Кубке IBU.
В текущем сезоне россиянин не отобрался в сборную России для выступлений на Кубке мира.
News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Алексей Слепов выиграл гонку на «Ижевской винтовке».