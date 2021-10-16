Черчесова обвинили во взятках с футболистов за попадание в сборную

В интервью комментатору Геннадию Орлову экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о коррупции на уровне национальных команд, обвинив тем самым Станислава Черчесова и Анатолия Бышовца. В ответ Бышовец назвал такие заявления заказными, но в суд подавать не намерен. Об этом сообщает URA.RU.

Я сталкивался с тем, что в сборную попадали за деньги. Бышовец занимался этим делом. Я уверен, что и Черчесов этим занимался. Агенты платили. Тренеры брали деньги за попадание в сборную России в недавнем прошлом, когда Черчесов работал главным тренером, — заявил Канчельскис.

В ответ Бышовец заявил, что ему трудно объяснить, почему игрок сделал такие заявления. Он добавил, что «мир так устроен, в нём есть добро и зло».

Ранее в матче 11-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» произошла массовая драка. Потасовка разгорелась после грубого подката со стороны динамовца Арсена Захаряна под защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

В итоге арбитр Сергей Карасёв показал четыре жёлтых карточки: динамовцам Арсену Захаряну и Вячеславу Грулёву, а также игрокам «Спартака» Самюэлю Жиго и Георгию Джикии.