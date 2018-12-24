Черчесов рассказал о незаменимости Дзюбы

https://news.ru/storage/news/864754cc92b74564b7c47f4501322d32/36610cea-75bb-4976-a80d-f17390cf9dfa_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему считает форварда Артёма Дзюбу незаменимым в команде.

«Команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы невозможно. Если бы не юмор Дзюбы? Я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — цитирует Черчесова RT.

Ранее появилась информация, что Дзюба включён в список ста лучших футболистов мира по итогам года. Версию рейтинга представило испанское издание Marca. Российский форвард располагается на 97-м месте. Составители рейтинга вспомнили о роли Дзюбы в успехах российской команды на чемпионате мира — 2018. Именно он стал автором мяча в ворота сборной Испании в 1/8 финала мундиаля, реализовав 11-метровый удар. Это позволило подопечным Станислава Черчесова вывести игру в дополнительное время, а потом — в серию послематчевых пенальти. Там сборная России оказалась сильнее и по итогам серии сенсационно вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Дзюба открестился от карьеры в Китае и объяснил причины, писал News.ru.