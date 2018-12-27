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Болельщик «Интера» скончался в больнице

Матч «Интер» против «Наполи» imago sportfotodienst/Global Look Press

Матч «Интер» против «Наполи»

спорт [ версия для печати ]

Болельщик футбольного клуба «Интер» скончался от полученных травм после матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:0). Об этом сообщил Sportmediaset.

За час до начала встречи, которая проходила на стадионе «Сан-Сиро», болельщик был сбит фургоном с фанатами «Наполи». В результате чего он был госпитализирован в больницу. Однако врачам не удалось спасти болельщика.

Матчи 19-го тура итальянского чемпионата пройдут 29 декабря.

News.ru ранее сообщал, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо будет уволен после матча со СПАЛом.


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