Болельщик «Интера» скончался в больнице

Болельщик футбольного клуба «Интер» скончался от полученных травм после матча 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:0). Об этом сообщил Sportmediaset.
За час до начала встречи, которая проходила на стадионе «Сан-Сиро», болельщик был сбит фургоном с фанатами «Наполи». В результате чего он был госпитализирован в больницу. Однако врачам не удалось спасти болельщика.
Матчи 19-го тура итальянского чемпионата пройдут 29 декабря.
News.ru ранее сообщал, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо будет уволен после матча со СПАЛом.