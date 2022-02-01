Боксёрский дебют младшего сына Константина Цзю состоится в марте

В Австралии назначена дата первого поединка по правилам профессионального бокса в карьере 24-летнего Никиты Цзю. Он проведёт дебютный бой 2 марта в Брисбене, сообщает BoxingScene.

По информации портала , соперником младшего сына Константина Цзю будет австралиец Аарон Стал. Встреча будет рассчитана на шесть раундов. Для Стала поединок станет четвёртым в карьере. Ранее он одержал две победы и один бой завершил вничью.

В австралийском боксе много талантов. Изюминкой вечера бокса 2 марта станет дебют Никиты на профессиональном уровне. Это захватывающая возможность. Я видел, как Никита тренируется в спортзале. Думаю, что он будет особенным бойцом, — заявил Джордж Роуз, промоутер Цзю и глава компании No Limit Boxing.

Роуз также ведёт дела 27-летнего Тимофея Цзю, который одержал 20 побед в 20 боях на профессиональном ринге. При этом Никита признался, что совершенно не похож на своего брата.

Некоторые люди описывают моего брата как хирурга. Меня бы они описали как мясника. Я немного более грязный боксёр, — признался младший Цзю.

Отметим, что главным событием вечера бокса 2 марта станет встреча ирландца Денниса Хогана и австралийца Уэйда Райана.

Тимофей и Никита Цзю являются сыновьями бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Ранее он заявил, что готов начать переговоры о проведении поединка с участием своего сына Тимофея в России.