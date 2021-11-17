Константин Цзю: могу обговорить проведение боя Тима в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю готов начать переговоры о проведении поединка с участием его сына, действующего обладателя поясов WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе Тимофея Цзю в России. Как сказал прославленный боксёр в эфире «Матч ТВ», транслироваться схватка будет как в США, так и в Австралии.

Я открыл свою промоутерскую компанию. Могу запросто обговорить проведение мероприятия в России. Трансляция будет как в США, так и в Австралии. Таким образом, гонорар с трансляции у Тима будет больше. Моя задача, чтобы Тимоха зарабатывал, — признался Цзю-старший.

В австралийском Сиднее завершился поединок за титулы WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. Схватка между Тимофеем Цзю и Такеси Иноуэ продлилась все запланированные 12 раундов, по истечении которых судьи единогласным решением отдали победу австралийцу.

Ранее сообщалось, что японский боксёр Такеси Иноуэ был доставлен в больницу по окончании поединка с австралийцем Тимофеем Цзю, сыном бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Как сообщил в Twitter журналист Бен Дэймон, спортсмена отправили в больницу для проведения осмотра.