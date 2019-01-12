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Бё выиграл на КМ по биатлону и заговорил по-русски

Йоханнес Бё Tor Atle Kleven/flickr.com/CC BY-SA 2.0

Йоханнес Бё

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, одержавший победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, в диалоге с комментатором Дмитрием Губерниевым произнёс несколько русских слов.

После приветствия Губерниева спортсмен ответил по-русски: «Привет, Россия!» и сказал «спасибо» на поздравления с победой.

Бё одержал седьмую победу на этапах КМ в сезоне. Россиянин Александр Логинов, победивший накануне в спринте, в пасьюте пришёл к финишу пятым.

Этап в Оберхофе продлится до 13 января.

Как писал News.ru, в вопрос по РУСАДА внесли ясность.


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