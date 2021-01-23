Зюганов осудил призывы к участию в несогласованных демонстрациях

https://static.news.ru/photo/61f11696-5d5b-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Председатель КПРФ Геннадий Зюгнов выступил с критикой в адрес тех, кто призывает молодёжь к участию в несогласованных с властями акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации, — цитирует РИА Новости Зюганова, выступающего на пленуме ЦК партии.

Лидер коммунистов вспомнил сцену в одном из фильмов, где «Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щёчкам и раздаёт фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов». Эта сцена напомнила ему текущую ситуацию в стране, когда оппозиция якобы пытается натравить молодёжь против действующей власти.

Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щёчкам детей для того, чтобы тащить на престол ещё одного Гапона (провокатора. — NEWS.ru), — утверждает Зюганов.

23 января в разных городах России были запланированы несанкционированные властями акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального, которого задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили основателя оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru писал, что в дальневосточных городах в субботу, 23 января, к настоящему моменту уже задержаны несколько десятков участников акций протеста против ареста оппозиционного политического деятеля Алексея Навального. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и журналисты с места событий.